藍白總召沒來 柯建銘協商遲到 韓國瑜虧：「草上飛」變慢

立法院長韓國瑜今（13）日召集朝野協商，討論《國軍老舊眷村改建條例》修正草案等議題，國民黨團總召傅崐萁及民眾黨團總召黃國昌兩人都未出席，民進黨團總召柯建銘較晚到場，韓國瑜先請柯就坐，但又酸了一句，「你年輕的時候外號叫草上飛，現在動作越來越慢了。」

韓國瑜去年12月主持協商，運動部長李洋因現場人數太多，來不及進會議室，韓國瑜虧，「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」李洋事後說，自己覺得韓院長蠻幽默的。

