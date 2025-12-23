藍白繼續封殺政院1.25兆國防特別條例

(記者蕭文彥台北報導)立法院程序委員會今天開會，朝野激烈口角，在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入26日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。



行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議，但從12月2日起，在立法院程序委員會中遭封殺，無法付委審查，加上今天，本案是第4度遭封殺。



立法院程序委員會今天開會，排定26日至30日的院會議程。

報告事項部分，經表決後，藍白分別提出的彈劾總統案，改列為議程報告事項第2案、第3案；另有關議程草案增列第58案至第76案，即民進黨立委所提立委赴中需納管的兩岸人民關係條例、港澳關係條例，與行政院所提財劃法部分條文修正草案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，暫緩列案，其餘均照議程草案及增列報告事項通過。



民進黨立委王義川表示，國民黨一方面說要加強中華民國國防，實際上卻不敢排案，根本笑死人，相信國民黨會一直擋下去，這會讓人民越來越憤怒，各界也會看清楚，國民黨如何擋下這些與國家安全相關的法案。



台灣民眾黨表示，支持國防，但不容忍貪腐浪費，軍購付錢東西就要拿到，怎麼可以給了 2000 多億，該給我們的 F-16V 戰機看不到？花了 500 多億的潛艦潛不下去，連防彈背心都是來自中國的假貨，炸藥是旅遊社、裝修公司，還是茶葉行得標，資訊多到快要搞不清楚，這些亂象叫作「#強化台灣國防」？



還有三立老闆當董事長的大同公司，用中國假貨當防彈背心，這些可恥的事情是人民可以接受的嗎？台灣民眾黨民調顯示，超過 6 成民眾支持 #賴清德到立院國情報告，回答人民對於國防軍購的疑問，釋疑了立委才能負責審查，否則賴清德是打算把立法院當橡皮圖章，我要花什麼錢只能蓋同意嗎？不是喔，不是這樣喔！