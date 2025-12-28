藍白續卡總預算案 行政院要各部會「做最壞打算」

即時中心／徐子為報導



即將邁入2026年，但明年度中央政府總預算案仍持續卡關，尚未付委審查，藍營白要求要將警消退休保障、軍人加薪及執行停砍年金等預算納入；行政院則是認為，在釋憲結果出來前，將維持原立場。若總預算案僵局持續，政院已盤點明年施政計畫，有近3000億元新興計畫及預備金無法動支，據了解，政院要求各部會全力爭取預算，並做好「最壞準備」。





藍白不滿政院未編列提高軍人待遇、警消退休金預算，持續杯葛總預算審查。對此，行政院多次解釋，由於相關修法有違憲疑慮，因此已聲請釋憲，若憲法法庭認定未違憲，將追溯補齊。



若行政、立法兩院僵局持續，根據現行《預算法》規定，政府不能執行新興計畫，延續型計畫中新增項目也不行，只能沿用前（2025）年度既定預算；卓榮泰也在本月18日行政院會中，指示部會首長盤點受衝擊的計畫與項目，要做好最壞準備。



根據主計總處盤點，若總預算未及時通過，將有2992億元經費不得動支，影響交通、社福、AI產業，也包含百萬通勤通學族在使用的TPASS通勤月票。



藍委李彥秀質疑現行法規就有授權能先行動支條款，不過有媒體《聯合新聞網》報導引述匿名相關官員質疑，但在野得知政院想過哪些預算後，是否也會藉此操作，恐讓原先的善意溝通變調。



另名官員則批評，明年度總預算是依照在野通過的新版《財劃法》負債編列，藍白卻只著眼政治法案，還違法增加政院支出。他呼籲立院應以民生優先，儘速審議明年度總預算才對。





