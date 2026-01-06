即時中心／顏一軒報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，讓許多中央計畫補助經費懸而未決，導致地方政府無所適從。台南市教育局今（6）日表示，經盤整中央補助如果未能到位，預估短絀經費達3.4億元以上，如老舊廁所整建工程、中央廚房興整建工程、發展偏鄉教育相關計畫、教師課稅配套、提升教師專業及推動國民中小學課程發展計畫等均會受到影響，衝擊校園環境安全、教師權益及教學品質。





台南市長黃偉哲指出，許多良善政策推動需要地方與中央政府通力合作，才能發揮實質成效，促進地方發展；尤其教育品質提升深受大家關注，在缺少中央政府補助挹注的情況下，不僅造成地方財政負擔，更罔顧校園安全衛生及教師權益，想必不是社會各界所樂見，呼籲中央總預算案加速審查，讓各項經費補助可以及時到位，提升行政效能及教育品質。

廣告 廣告

台南市教育局長鄭新輝則說明，盤整中央經費卡關情形下，校園環境改善、偏鄉學習資源充實及教師權益保障等，所受影響最明顯。在校園環境改善方面，老舊廁所整修工程，114年獲教育部核定130校、467間廁所改善經費，另攸關師生午餐品質及校園食安的廚房興建工程經費也受到影響，如果未能順利執行，勢必降低校園環境安全及衛生品質，影響學生健康及學習環境。

鄭新輝提及，偏鄉學校發展經費補助，是弭平城鄉資源差距的重要政策，如果中央經費補助未到位，會造成教育資源分配不均，影響學生學習權益與學校發展。同時，提升國民中小學教師專業推動、課程發展相關業務及教師課稅配套所需費用也受到明顯影響，直接衝擊教師專業支持與教學品質，限制教學精進及人力穩定，更造成教師權益受損。

最後，教育局強調，各項計畫推動都有明確規劃期程，但中央補助經費如果一直受阻，勢必影響既定計畫執行與學校運作，造成學校人員各項行政作業負擔，甚至影響教學品質及親師生權益。





原文出處：快新聞／藍白續卡總預算！台南教育經費恐短缺3.4億 黃偉哲憂心發聲

更多民視新聞報導

今年度總預算卡關 執政黨擬＂三管齊下＂救預算

《財劃法》依舊卡關 侯友宜喊話：中央地方彼此體諒包容

參選台南市長拚了！自嘲因政治搞壞嗓音 「這人」仍大秀才藝嗨唱

