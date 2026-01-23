藍白續卡總預算！張惇涵批：考卷要整份寫完

▲行政院祕書長張惇涵今日指出。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院會期只剩下5天，卻尚未審查中央總預算，行政院長卓榮泰喊出要和立法院辯論，引民眾黨主席黃國昌嗆要直上電視公開轉播，甚至提出三對三辯論。對此，行政院秘書長張惇涵今（23）日受訪指出，立法院就是最佳的辯論平台，總預算送進立法院迄今已148天，希望立委們把握今天的議程6小時，和會期最後幾天，讓總預算付委，讓行政院去備詢，就內容好好理性辯論和討論。

張惇涵今早受訪提及，距離今天院會結束還有6小時，希望朝野把握時間，將總預算付委，到時卓院長就要去備詢，立法院就會是一個最好辯論的場地，既然在野黨想要一個公開透明的平台，立法院應該沒有一個會議室的地板不是平的！甚至，113個立委可以同時開很多廳，就總預算內容進行理性的辯論。

張惇涵呼籲，請把握今天6個小時和最後的5天付委，讓行政院備詢，讓立法院審查。

另外，針對藍白挑出38項新興計畫預算先協商，總計718億，其中包括較為緊急的通勤月票TPASS，張惇涵提到，依照《憲法》第58條，行政院已提出總預算，立法院也應依照《憲法》第63條做議決。考題明明有100題，學生會交整份考卷，還是只答2題就交卷（註：因718億只佔2％）？中央總預算是一體的，環環相扣，不應被切割式或破裂式的拿出來審查。

然而，若立法院先通過718億新興預算，行政院是否會否先執行？張惇涵提到，根據《預算法》第54條，同意並不等於三讀程序，不過行政院立場很簡單，只要依法有效力的預算，行政院就會執行，這次在野的處理方式，是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院會就國家利益、人民福祉、建設的考量等，進行合適的處理。

