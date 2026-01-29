藍白續卡軍購特別條例 國防部憂：美軍採購程序恐需重來、嚴重影響建軍時程

即時中心／徐子為報導



本屆立法院第4會期將於本週六（31日）結束，然而，立院藍白黨團已數度封殺8年規模達1.25兆元的「國防特別預算條例」。對此，國防部今（29）日表示，若遭立院刪減後勤配套或變更計畫，行政程序恐將被迫「打掉重練」，嚴重影響建軍時程；另外，美方的發價書也具時效性，若因預算審查延宕，恐會導致失效，不僅合約需撤案，更將面臨價格大幅上漲風險。





國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司長黃文啓中將今天上媒體網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問，說明對美軍購流程與後續影響。



孫立方指出，由於軍事採購涉高度敏感與台美雙方默契，因此在美方未正式知會國會等程序前，台灣不會對外「敲鑼打鼓」；不過國防部也重視社會溝通，因此日前才會在立院外交國防委員會進行機密報告。



關於軍購項目，國防部也公開非機密部分向大眾說明，並指出，8年規模1.25兆元特別預算是基於國軍實際需求編列，不能隨意切割，若遭片面刪減，國防部比喻，這就像「出拳後只剩下4根手指」，無法形成有效戰力。



針對民眾黨版特別預算案大砍8500億，僅給國防部4000億，黃文啓回應，國防部版本涵蓋主裝備、附屬工程、後勤維護、接裝訓練及部分行政費用，而白營版本僅保留「主要裝備」，而刪除後勤等配套措施，將導致預算與規劃書內容完全脫節。



黃也提到，若超過10億元的計畫要變更項目，就須撤回、重新審議並再提報行政院核定，所有行政程序「打掉重練」，恐嚴重影響我國建軍時程。



黃進一步說明，美方在知會國會階段，會找主合約商估價，而廠商須考慮轄下次合約商報價（原物料與成本），因此該報價「有時效性」，美國政府核發發價書後，就會進入最短15天、最長60天不等效期，若發價書失效，美方不見得會同意延長，這不僅恐導致合約失效，甚至還可能因價格上漲而得撤案。





