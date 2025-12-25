即時中心／梁博超報導

8年1.25兆元的國防特別條例日前第4度遭藍白在立法院程序委員會封殺，民進黨立委何欣純對此批評國民黨立委江啟臣，總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣；但持續封殺國防特別條例，連付委審查機會都沒有，「國民黨只傾向「中」的那邊，江啟臣的發言更顯諷刺」。

對於國防特別條例遭藍白四度封殺，何欣純今指出，副院長江啟臣執國會牛耳，總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣；但對照國會現況，特別條例連付委審查的機會都沒有，江啟臣掛在嘴邊、顧及「美中台」三邊關係，但國民黨在7位立委赴中後，回台又封殺特別條例，讓外界解讀，國民黨現階段只傾向「中」的那邊，「江啟臣的發言就更顯諷刺」。

廣告 廣告

同時何欣純也強調，立法院出訪代表國家，一定要站在「台」的這一邊。「猶記得今年5月，江啟臣與立法院『台美國會議員聯誼會』抵達美國華府後，據媒體報導在與美國議員會談過程，江副院長身屬國民黨，在場立委被詢問站在中國？還是台灣這一邊？當時，江副院長未有明確答覆。」

何欣純認為，她跟江啟臣同樣要競逐台中市長、服務全體台中市民，雖然所屬政黨不同，但在國家安全的議題與層次上，「台」的這邊是我唯一、且首要的考量，國家安全需要足夠的自我防衛能力，「台灣安全、台中更好！」

原文出處：快新聞／藍白續封殺8年1.25兆國防特別條例 何欣純開轟江啟臣：發言更顯諷刺

更多民視新聞報導

賴清德平安夜發聲！承諾「落實北捷攻擊撫卹」：台灣因愛更堅韌

平安夜語出驚人 澤倫斯基：願普丁死去「別再炸了」

綠選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋表態：積極爭取市民支持

