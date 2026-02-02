藍白續擋總預算、讓爭議三法過關...賴清德要人民評評理：韓國瑜應發揮議長權責！政院擬採合法合憲救濟

藍白持續聯手封殺總預算、國防特別條例，並在上一會期尾聲，強行通過《衛星廣播電視法》、「黨產條例」、《立法院組織法》等重大爭議修法。 總統賴清德周一（2/2）受訪表示，國民黨、民眾黨竟在預算會期毫無任何審查福國利民的總預算，並無視中國威脅阻撓國防特別條例，更強行表決通過前述三項修法，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。」 賴總統也向立法院長韓國瑜喊話，請託韓能注重未來國家長遠發展，讓總預算能儘速完成審議，也讓國防特別預算儘速通過，「這個是立法委員的職責，也是國會議長應有的權責。」

立法院在中國國民黨、台灣民眾黨聯手下，於屬於預算會期的前一會期期間，持續拒絕將115年度中央政府總預算案付委，更持續封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，創下中華民國憲政史上首例。

不僅如此，藍白也聯手在前會期最後一天，以逕付二讀的方式，強行表決通過《衛星廣播電視法》（中天條款）、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（黨產條例）、《立法院組織法》（外界視為助理費貪污除罪化）等三項重大爭議修法。

行政院在三讀後第一時間聲明，面對立法院棄守憲法職權、怠於審議中央政府總預算，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值。

藍白立院當家卻擋預算、過爭議條款 賴清德：盼全國民眾評評理

賴總統周一前往台北郵局，於春節前夕慰勉快捷郵件投遞同仁，並在行前接受聯訪。

媒體問及總預算、國防特別條例遭封殺議題，賴總統表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何審查，同時也無視於中國的威脅，對國防特別條例也同樣阻撓。

賴總統接著說，可是藍白卻用盡全力、因人設事，強行表決通過「顏寬恒條款」，「中天條款」，同時也通過了國民黨再度擁有黨產（黨產條例），「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

對於媒體報導指府院可能對三項爭議修法採取「不副署」應對，賴總統僅表示行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用「合憲合法」的方式來面對，目前行政院正在積極地與專家學者討論當中。

賴清德喊話韓國瑜 請託韓發揮國會議長應有權責

媒體問如何看待立法院長韓國瑜的角色。賴總統表示，對立法院院長，他身為總統沒有批評，只有請託。

賴總統特別「請託」韓國瑜能注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望韓能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，「這個是立法委員的職責，也是國會議長應有的權責。」

綠委批「新三大惡法」亂象到此為止 藍委反轟不副署是大吃「法律自助餐」

在新會期立法院報到的首日，民進黨立委吳思瑤受訪表示，非常遺憾上會期末一天強行通過「新三大惡法」，相較2024年的三大惡法有過之無不及，可謂是圖利紅媒、自肥自家立委，用立法權凌駕司法權，再次呈現國會最大民主失序。

吳思瑤接著炮轟，更何況這些修法都逕付二讀，沒討論直接表決，簡直是重蹈覆徹。她透露執政黨會研判修法造成的衝擊，透過合法合憲救濟手段，行政部門不會放棄，究竟是「覆議」、「不副署」都會綜合評估，盼給行政院一點時間。

民進黨立委陳培瑜受訪時向在野黨立委喊話，今天是報到第一天，新會期別再只提有利藍白的爭議法案，她支持行政院不副署做法。至於「不副署」是否會讓朝野關係更僵？她表示，解鈴還須繫鈴人，所有爭議法案的繫鈴人就是藍白黨團，盼所有爭議法案就此停住。

國民黨立委洪孟楷則是質疑，如果立法院同意、行政院不同意的法案就不副署，如此是大吃「法律自助餐」，踐踏立法院監督權，然行政院、民進黨立委都在用似是而非方式說明，若如此對合法通過的法案不副署，就真的是「毀憲亂政」。

相關新聞： 總預算卡關仍未付委，是要「欠過年」？恐得拖到6月才通過創首例...如何終止立院「惡例變慣例」？





