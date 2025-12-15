藍白罵毀憲亂政！他酸爆過往「早就說別亂搞」：突然開始重視憲法太晚了

政治中心／黃依婷報導

周軒感嘆藍白，「突然開始重視憲法太晚了」。（圖／翻攝畫面）

總統府發言人郭雅慧表示，總統今（15）日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示本法修正破壞財政永續；嗣行政院卓院長加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場。對此，政治工作者周軒也感嘆「突然充滿各種開始重視憲法，太晚了點吧」。

周軒發文，2024年傅崐萁、黃國昌硬搞「國會擴權法案」的時候，好多人說破嘴，跟他們說，違憲的東西不要亂搞，但不管是藍色的還是白色的，只會笑這些提醒他們的人「你們是大法官嗎？違憲你們說的算嗎？」，且搞出來的立法院相關法律的修法，真的被當時還正常的憲法法庭判違憲。

周軒表示，藍白當然心有不甘，直接拿憲法法庭開刀，反正憲法對他們來說可有可無，甚至是他們推動在國會軟性政變的阻礙，所以藍白版的「憲法訴訟法」三讀，現在法庭就殘廢了，從此再也沒有人可以說誰違憲了。

周軒回憶，那個時候也有很多人講過，不要以為沒有憲法法庭，最爽的會是立法權，到時候行政權做出任何舉動，立法權一點辦法都沒有，結果傅崐萁跟黃國昌還是不相信，終於到了今天，行政權真的踏出了不副署那一步，轉過來變成藍白開始罵人「毀憲亂政」，讓他酸爆「因果循環，天理昭昭，你們突然充滿各種開始重視憲法，太晚了點吧，請你們藍白好好利用憲法賦予立委的權力吧」。

