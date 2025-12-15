藍白罵毀憲亂政！他酸爆過往「早就說別亂搞」：突然開始重視憲法太晚了
政治中心／黃依婷報導
總統府發言人郭雅慧表示，總統今（15）日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示本法修正破壞財政永續；嗣行政院卓院長加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場。對此，政治工作者周軒也感嘆「突然充滿各種開始重視憲法，太晚了點吧」。
周軒發文，2024年傅崐萁、黃國昌硬搞「國會擴權法案」的時候，好多人說破嘴，跟他們說，違憲的東西不要亂搞，但不管是藍色的還是白色的，只會笑這些提醒他們的人「你們是大法官嗎？違憲你們說的算嗎？」，且搞出來的立法院相關法律的修法，真的被當時還正常的憲法法庭判違憲。
周軒表示，藍白當然心有不甘，直接拿憲法法庭開刀，反正憲法對他們來說可有可無，甚至是他們推動在國會軟性政變的阻礙，所以藍白版的「憲法訴訟法」三讀，現在法庭就殘廢了，從此再也沒有人可以說誰違憲了。
周軒回憶，那個時候也有很多人講過，不要以為沒有憲法法庭，最爽的會是立法權，到時候行政權做出任何舉動，立法權一點辦法都沒有，結果傅崐萁跟黃國昌還是不相信，終於到了今天，行政權真的踏出了不副署那一步，轉過來變成藍白開始罵人「毀憲亂政」，讓他酸爆「因果循環，天理昭昭，你們突然充滿各種開始重視憲法，太晚了點吧，請你們藍白好好利用憲法賦予立委的權力吧」。
更多三立新聞網報導
財劃法不予副署！律師曝「藍白原有2反擊機制」：把自己堵死
卓榮泰拍板不副署財劃法「藍白不提倒閣」王義川嗆爆：只會哀哀叫獨裁
藍白批政院不副署「獨裁反民主」周軒酸爆：該問問當初拆了司法權的自己
財劃法挺行政院一定要硬起來 486：毀憲亂政責任在國民黨、民眾黨
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 14
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 31
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 8
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 11 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 11 小時前 ・ 206
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 208
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 14
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 81
陳妍希、周柯宇差19歲戀情挨酸！台灣導演神救援 《狙擊蝴蝶》逆轉爆紅
女星陳妍希主演的陸劇《狙擊蝴蝶》近期成為追劇圈最大黑馬，不僅在中國平台播放量破億，站內熱度突破26000，更在社群討論度、數據榜單呈現斷層式領先，成功從播出前不被看好，一路逆襲成為年度現象級作品。而讓這部劇「起死回生」的關鍵人物，正是曾執導《想見你》的台灣導演黃天仁。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 582
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 214
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 天前 ・ 24
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 13
別再太早訂！旅遊網站揭「最省錢機票」時機 不是週二也不是半年前
年關將至，國人出國旅遊的次數不斷增加，許多人都會提早好幾個月預訂機票，不過國外旅遊網站根據數據統計指出，太早預訂可能不會讓你省到更多錢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8