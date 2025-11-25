政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事，即日本有事！」，此言論立刻引發中共強烈反彈，祭出多項報復措施，台灣也陸續出現挺日本聲浪，然而國民黨有部分人士卻認為高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」，對此，國民黨桃園市議員凌濤發出「不同調」聲音，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。

凌濤見黨內有人反對高市言論，不滿痛批「為何一天到晚罵日本」。（圖／民視新聞資料照）高市「台灣有事」言論曝光至今，藍白有人痛批日本「多管閒事」引發熱烈討論，其中洪秀柱24日發文表示「當前的台灣，面臨兩股危險的力量，痛批高市早苗不負責任的冒進言行，把台灣推向危險邊緣」，更批賴政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。然而，藍營內部似乎對於這樣的議題出現不同調，凌濤24日晚間在節目中表示無法認同，不解為何一天到晚罵日本，「我是不能接受」。

藍白罵高市早苗：多管閒事！凌濤見「黨內不同調」怒了⋯謝震武也看傻眼

凌濤認為儘管高市早苗言論引發日本國內恐慌，但也直言「中華民國有什麼好退的？」。（圖／翻攝高市早苗臉書）

凌濤解釋高市早苗在眾議院提及台灣與菲律賓海域，如果被封鎖，日本可能有存亡危機、可能啟動集體自衛權「這件事代表他們對台灣安全是關心的，中國大陸一定跳腳嘛！」，凌濤覺得高市早苗的言論，或許對日本國內會產生壓力，也會有人希望高市能收斂些，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」，言論一出，讓現場主持人謝震武緊張問道「你說這些你會不會被黨紀處分？」，對此，有其他來賓認為可能會遭到處分，但同時也贊同他的說法。

