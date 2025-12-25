藍白耶誕畫大餅 吳思瑤轟：大撒幣、違憲上癮

即時中心／温芸萱報導

藍白今（25）日推出「台灣未來帳戶」政策，擬由政府替孩童設立帳戶並投入資金，成年後使用。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，立委無增加預算權，藍白卻大撒幣、違憲上癮，先前年金缺口7000億、老農津貼暴增437億，現在「台灣未來帳戶」再增加4030億支出。吳思瑤怒批，藍白不面對現實，畫大餅預支未來，恐讓國家運作與人民福祉陷困境，「耶誕老公公並不存在偽善政客比比皆是」。

民眾黨與國民黨今日聯手推出「台灣未來帳戶」政策，主張由政府替孩童設立帳戶並投入資金，待成年後使用。對此，民進黨立委吳思瑤在臉書發文強烈批評，直言藍白在耶誕節前夕「搶當耶誕老公公」，看似應景，實則諷刺，痛斥其做法違憲又不負責任。

吳思瑤指出，自己過去兩年至少講過500次，立法委員只有「審議預算」的權力，並無「增加預算」的權限，但藍白卻一再無視憲政分際，動輒拋出高額政策支出，形同慷國家之慨，大撒幣成癮。她直言，開支票人人會，但真正該負責的是如何面對財政現實。

接著， 吳思瑤進一步細數，藍白近期一連串政策，正快速掏空國庫。她指出，年改中止已造成高達7000億元的年金缺口，最終仍由全民買單；上週五國民黨團再提案將老農津貼提高至每月1萬5000元，經費暴增437億元；如今又推出「未來帳戶」，至少再增加4030億元國庫支出，財政壓力驚人。

最後，吳思瑤怒批，「沒有現在，哪有未來？」她質疑藍白一邊畫大餅預支未來，一邊卻不願面對眼前責任，甚至連總預算都未完成審議，恐讓國家運作與人民福祉立即陷入困境。她諷刺表示，現實世界裡，耶誕老公公並不存在，但偽善的政客卻比比皆是。





