藍白聯合記者會「彈劾總統」 網轟「2個白X投共黨」：癱瘓憲法法庭怎彈？

即時中心／廖予瑄報導

國民黨今（18）日宣布，將在明（19）日上午與民眾黨將召開記者會，揚言要彈劾總統賴清德，並在社群平台Threads上發文預告。沒想到，卻引來一票網友怒批，「這就是典型的毀憲亂政！」、「2個白X投共黨！」

國民黨Threads今日發文表示，「明天早上，我們與民眾黨將共同宣布彈劾違憲總統『反帝制、反專政、反獨裁』」，貼文一出，也立刻引爆社會輿論。

雖然貼文下方有不少支持者都留言大力支持，甚至表示，「國民黨終於醒了」；但卻有更多網友無奈指出，「不過現在憲法法庭停擺，要怎麼審理總統彈劾案？」

網友怒批國民黨及民眾黨。（圖／擷取自Threads）

網友怒批國民黨及民眾黨。（圖／擷取自Threads）

許多網友都表示，藍白癱瘓憲法法庭，並且漠視立法程序，「不協調不溝通」，甚至強行用三讀通過的法律干涉行政，讓台灣政體變成內閣制，「這就是典型的毀憲亂政」；此外，更有網友大酸，「你們立院席次有76席？憲法法庭恢復運作了沒？都沒有，彈彈珠有，彈劾總統沒辦法喔！」；甚至有人怒罵，「2個白X投共黨！」





