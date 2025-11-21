藍白聯手三讀恢復公投綁大選 黃國昌：打破鳥籠公投、真正還權於民
[Newtalk新聞]
針對立法院會今（21日）三讀修正通過公投法第23條修正，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，恢復公投綁大選。民眾黨立委黃國昌表示，2018民進黨政府將中選會行政廢弛的責任推給公投綁大選，忘了2022選舉時，民進黨大力支持應跟18歲公民權修憲複決的公投合併舉行，批綠營雙標。
黃國昌於臉書發文回應立法院三讀通過恢復公投綁大選，他直言，「打破鳥籠公投、真正還權於民」，剛剛，立法院三讀通過《公民投票法》修正，將2019年被民進僅僅花一個月就粗暴關回鳥籠的公投法，修正回高達將近六成民意支持的「公投與大選得合併舉行」。
黃國昌指出，看到民進黨立委不斷恫嚇人民，說公投綁大選會影響選務，把2018年民進黨政府中選會行政廢弛的責任全都推給制度，真的非常可笑！不會持家就換人、不會執政就別繼續賴在位子上，別把自身的無能卸責給多數民意支持的公投綁大選。
黃國昌表示，更可笑的是，找一堆藉口掩飾自己背棄理想的民進黨，不斷說「對人」、「對事」投票應該分開，根本忘了在2022年的地方選舉，民進黨是大力支持應該跟「18歲公民權修憲複決」的公民投票合併舉行的。
他說，此外，提醒一下民進黨，賴清德總統在擔任立委時，就是大力推動「公投綁大選」的其中一員，雙標到這種程度，難道都不會汗顏嗎？
