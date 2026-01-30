藍白聯手三讀通過《不當黨產條例》修正案 救國團將從附隨組織排除

台北市 / 林李翰 綜合報導

立法院今（30）日表決三讀《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」。黨產會昨日發聲明表示，修法不只是解套救國團，連婦聯會等國民黨附隨組織也在範圍之內，導致高達數百億元之不當黨產無法追討。今日在藍白人數合作下，以60票對48票表決三讀通過。

《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》原定義為獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。

國民黨立委游顥提出修正案，明定若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織，將救國團排除在附隨組織定義之外。民眾黨團副總召張啟楷認為，救國團曾是政府單位，因此民眾黨支持國民黨團修法。

而民進黨團、經民連等多個公民團體反對，表示這項修法是為救國團、婦聯會解套，若通過恐導致相關團體的不當黨產無法取回。立法院今日為本會期最後一天開會，在藍白人數合作下，以60票對48票表決三讀通過。

不當黨產處理委員會昨（29）日發布聲明表示，此次修法不只是解套救國團，連婦聯會等國民黨附隨組織也在範圍之內，救國團只是喚起眾人情感的障眼法，導致高達數百億元之不當黨產無法追討。

黨產會說明，意圖修改《黨產條例》助救國團解套的委員們可曾想過，假設修法成真，救國團的特權經營，更將肆無忌憚，這對於我國的民主轉型和民間社會的經濟健全會是多大的傷害？

黨產會強調，救國團受本會認定為國民黨附隨組織之訴訟，台北高等行政法院已判決本會勝訴，救國團上訴最高行政法院審理中。尊重法院獨立審判的空間，難道不是法治社會的共識？切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

