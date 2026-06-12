藍白聯手三讀選罷法修法 時代力量：這就是個案修法

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立法院今(12)日院會表決通過公職人員選舉罷免法第26條修正案。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳治程／台北報導〕國民黨團、民眾黨團今於立法院會共提「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」修正動議，主張「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」，並在人數優勢下強行表決通過，全案三讀，遭民進黨狠批「因人設法」。時代力量認為，本次修法倉促草率，就是為特定個案解套的參選資格修法。

時代力量指出，2023年立法院排審排黑條款時，時代力量即主張，剝奪參選資格應審酌刑度與罪名，判刑越重、限制越長；涉及直接危害選舉公平、金權勾結等黑金犯罪的罪名，也應排除於參選之列。選罷法排黑條款的修正，需要充分討論，而不是倉促立法。

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時代力量批評，涉及參選資格調整的修法，不立即適用當屆選舉，是歷來立法慣例。2023年排黑條款修法如此，本屆立法院將婦女保障名額修訂為單一性別保障條款，同樣是自2030年地方選舉起適用。如今九合一大選將在年底舉行，縣市首長與議員擬參選人已陸續開立政治獻金專戶，立法院卻選在此時修正參選資格，直接放寬特定個案的參選空間。這不是個案修法，什麼才是個案修法？

時代力量呼籲朝野各黨，制度改革應回歸憲政法理，而不是遇到個案才緊急開後門。這樣的立法品質，難以說服社會大眾相信，這是一個負責任的立法院。

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