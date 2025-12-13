藍白聯手三讀「停砍年金」 陳其邁：年金改革不應走回頭路

反年改修法三讀通過，高雄市長陳其邁認為，在未凝聚社會共識下倉促修法，程序上有欠妥當。（資料畫面）

藍白陣營於昨（12日）挾人數優勢，三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，確定停砍公務人員年金，引發議論。對此，高雄市長陳其邁表示，在未凝聚社會共識下倉促修法，程序上有欠妥當，「年金改革不應走回頭路」。

立法院會昨（12日）經表決，三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度。依據新法，原「附表3」中關於自民國113年起逐年遞減的規定將不再適用；這意味著所得替代率將不再下修，而是回溯並維持於2023年的水準，確定停砍公務人員年金。

廣告 廣告

對此，陳其邁今（13日）出席「2025大寮紅豆花田季」開幕儀式，行前接受媒體聯訪時表示，年金改革不應該走回頭路，「在討論年金改革過程，能夠有社會共識比較重要」。陳其邁指出，過去前總統蔡英文在推動年金改革時，舉辦非常多的公聽會、說明會及相關會議，目的就是為了凝聚社會共識。

陳其邁認為，重大政策仍應回歸社會充分討論，不該草率定案，年金制度牽涉到職業別的公平性，更攸關世代正義跟財政永續，如果年金改革沒有充分討論，社會也沒有共識，這麼快速修法，「程序上是有欠妥當」。





更多《鏡新聞》報導

反年改三讀通過！公務員退休金逐年遞減喊停 回溯自2024年起適用

傳吳志中密訪以色列 中使館提嚴正交涉：台灣沒什麼「外交部」

駕車衝撞核三廠大門！恆春代會主席鞠躬道歉 判決出爐