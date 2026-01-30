藍白聯手三讀《黨產條例》修法 救國團認定非國民黨附隨組織

立法院在藍白兩黨聯手下，通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文修正案。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 立法院本會期最後一天，今（30日）三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文修正案，就10年前黨產條例通過後，黨產會依據此法認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，而凍結其資產，但立院今天修法過後，讓救國團可排除在「附隨組織」的定義之外，且溯及至條例施行日。

該次修法由國民黨立委游顥提案，主要是將救國團排除在附隨組織定義之外。游顥主張，救國團是公益組織，修法是還救國團公道。民眾黨也認為，救國團是由國防部依法成立，曾經是政府單位，因此支持國民黨團的修法主張。

而游顥提出的黨產條例第4條修正案，限縮條例適用組織定義，新增「曾隸屬於國家者，不在此限」，但透過修正動議，讓此次修法適用範圍僅限於救國團，排除婦聯會；並於第34條另增訂回溯條款。

但昨天的立法院朝野協商期間，黨產會主委林峯正認為，救國完縱然是公益團體，也不妨礙它成為一個政黨的附隨組織，不能以它是公益團體，它就不是政黨的附隨組織，公益性的團體也不妨礙它以前在黨國威權時代從國家不當取得財產。

林峯正指出，在黨國威權時代，救國團有拿走國家的財物，到現在還沒有交回來，黨產會要求救國團交回來的，都是當時在威權時期從國家取得的財產，具體證據和事實都在黨產會的處分書中。

黨產會昨傍晚更聲明稱，希望各位委員正視救國團尚未交還不當取得財產，且仍耍賴不願交還台北市劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。黨產會還提到，以救國團而言，國家將損失至少現金16億元，土地2824坪，建物1萬9615坪。

