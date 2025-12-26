藍白聯手修法停砍公教年金 政院拍板副署、聲請釋憲

立法院日前三讀通過停砍公教年金法案，行政院發言人李慧芝今（26）天在行政院會後記者會轉述院長卓榮泰所言，卓揆表示，由於憲法法庭已經恢復正常運作，行政院會履行義務與責任，待總統咨文送抵後，將會副署讓法案生效，並即刻向大法官聲請釋憲，就憲法程序來完成最終裁判。

卓榮泰指出，針對立法院提出的反年改案，今天是總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法的裁判員，雖然這項反年改修法違反了《憲法》第70條的規定，也違反了憲法體制中「權力分立」的原則，更違反了國會中充分討論的原則，但既然憲法法庭已恢復正常運作，等總統府的咨文送抵之後，行政院會履行義務跟責任，副署讓其生效，並即刻送請大法官釋憲，就憲法程序來完成最終的裁判，維護憲政尊嚴。

卓揆強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復的情形，不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權，但是未來不期待都這樣做，因為如果有正常的國會，不會一直侵害、破壞國家安全及財政，憲法法庭的功能是存在的，反之，行政院也會善用憲法賦予的各項權利，希望未來在工作崗位上緊守本分、奮力向前。

