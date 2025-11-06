藍白聯手修法停砍公教年金！最快12月拚三讀 三黨主張一次看
軍公教年改上路超過7年，所得替代率逐年減少1.5％，國民黨立法院黨團力推停砍軍公教年金法案。立法院司法及法制委員會自昨天起，連續2天初審《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，2天審查結束，在藍白挾人數優勢下，全數保留完成初審，後續待朝野協商，最12月初拚三讀闖關。《鏡報》特別整理藍綠白針對停砍退休年金的主張，讓讀者一次看懂。
蔡英文任期內推動年金改革
面對高齡化及少子化挑戰，年金造成國家財務壓力，前總統蔡英文在2016年成立國家年金改革委員會，由時任副總統陳建仁擔任召集人，正式啟動年金改革。立法院最終在2017年6月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案。
根據修正案，18%優存確定走入歷史，所得替代率則逐年調降，公教人員退休年金所得替代率則從2018年開始，第一年砍20%，接著分10年，逐年調降1.5%，直到最高60%、最低30%為止。截至今年為止，退休公教所得替代率已降至66%。
藍白聯手要求停砍年金
而在退休公教一再陳情下，國民黨團將停砍年金列為本會期優先法案。司委會自昨天起，連續2天分別排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案。
國民黨團與國民黨立委共提出26個版本。其中，國民黨團版本主張自民國113年開始停砍，另也有部分藍營立委提案年金隨消費者物價指數（CPI）調整。
國民黨團表示，物價不斷上漲，退休軍公教年金卻持續調降，恐導致退休者晚年生活吃緊，並強調本次修法目的在於「停砍」而非「回復」過去水準，民進黨政府用年改污名化軍公教人員，違背退休年金承諾。
民眾黨團日前舉行記者會，表示藍白已達成共識推動停砍年金，並公布黨團版本2大重點，包括自今年起停止調降公教人員退休所得替代率，另當消費物價指數（CPI）累計成長達5％時應依照成長率檢討調整。
民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨對年金改革的立場就是「不贊成走回頭路」，但年金制度須適時檢討。過去7年政府撥補勞保達5170億元，改革進度卻為0，反觀公教年金撥補僅不到300億元，導致10年間國家財政額外增加750億元負擔，與年改初衷的財政永續背道而馳。
藍白版本差異一次看
藍白皆有共識，所得替代率應停止逐年調降，不過藍營主張自2024年開始停砍，白營主張則主張今年開始。依照國民黨團版本，所得替代率最高為68.5%、最低36.0%，民眾黨團版本則在34.5%至67.0%間。
此外，藍白皆主張年金需隨著消費者物價指數調整，但版本不一，如黃健豪提出，CPI達正負5%時，應在3個月內調整，調整比率由考試院、行政院制定公式，或隨軍公教加薪比例調整；民眾黨團版本僅要求，CPI如果累計上漲超過5%，就依照成長率調整，如CPI成長6%，退休金就應調升6%。
2項法案皆順利送出委員會，後續將交付朝野協商，國民黨團書記長羅智強表示，藍白對於停砍年金有高度共識，會再繼續協商，整合出最好版本。
民進黨籲年金改革不應走回頭路
民進黨立委吳思瑤表示，若按照國民黨團版本，所得替代率不再調降，將造成3大不公平，包括「重退休、輕現職」，造成不上工就同酬；以及「重公教、輕勞工」，造成跨職業間的不平等；第三則是基金缺口恐擴大，最終由政府負擔，等於轉嫁到全體納稅人承擔。
至於在野黨認為若繼續砍年金，退休公教無法維持生活，吳思瑤指出，目前公務員人平均退休金額50656元，教育人員退休俸平均為57913元，若停砍年金，未來退休公教人員月退俸可達現職人員薪資7成。
吳思瑤指出，若藍白強行通過反年改法案，停降所得替代率，公務員年金破產年限會提前到2042年、教育人員更會提早至2039年破產，讓財務風險轉嫁給下一代。
中央示警「停砍年金」恐致水庫提前破產
銓敘部長施能傑昨在委員會上表示，公教年金是專屬水庫，當初因為不足額提撥，「水庫」會破產，所以才進行年改，讓已經退休的人，或未來要退休的人，大家分攤過去不足額提撥部分，如果現在停砍，就會讓水庫更早就沒了。
考試院秘書長劉建忻也說，所得替代率的調降是為了基金永續，若不調整，退撫基金20年後恐將收支短差逾千億元。政府雖財政健全，但仍須把眼光放遠，避免讓下一代背負龐大債務。他指出，過去2次年金調整皆有反映物價上漲，制度並非完全忽視生活成本。
