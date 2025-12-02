藍白聯手修法「救」救國團 黨產會：深感遺憾

救國團。(資料照）

救國團遭行政院黨產會認定為國民黨附隨組織，財產全移轉為國有；但藍委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，替救國團解套，並以人數優勢在委員會中抽出逕付二讀。對此，黨產會2日中午發聲表達「深感遺憾」。

針對藍白2黨合力通過游顥領銜提案修訂《政黨及其附隨組織不黨取得財產處理條例》部分條文並逕付二讀，將救國團排除於《黨產條例》適用範圍之外，黨產會表示「深感遺憾」。

黨產會提及，自2016年立院通過《黨產條例》，依法成立黨產會並由本會依法調查救國團以來，已歷9年餘；救國團對於本會認定曾為國民黨附隨組織，以及將其不當取得財產收歸國有的2項處分均提起訴訟，相關案件刻正由台北高等行政法院、最高行政法院審理中。

黨產會指出，特別值得一提的是，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，但北高行依舊於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨附隨組織無誤。

黨產會說，假設救國團如其所宣稱一般，「曾隸屬於國家機關即不可能為任何組織之附隨組織」，試問在救國團脫離國防部隸屬關係後，為何不曾歸還國家賦予該團執行任務的剩餘財產？且在歷經數年的調查過程與訴訟中，救國團始終未曾針對本會依據政府、國民黨相關檔案、史料所做，認定國民黨以其執政之優勢，為救國團不當自國家取得財產部分，做出合理之反駁。

黨產會強調，在本會歷經數年的調查與訴訟期間，不斷發現救國團參與各種黨國威權時期的校園監控活動證據，顯示救國團協調軍訓教官對大專校園師生、社團進行長期的監控，救國團對於此類活動，歷年來皆以年代久遠查無資料等說詞迴避責任。

