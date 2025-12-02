藍白聯手修黨產條例 救國團排除適用明年拚三讀

立法院國民黨團與民眾黨團2日聯手變更議程，將國民黨立委游顥領銜提出的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案逕付二讀，明定救國團排除於適用範圍。黨產會對此表達遺憾，強調台北高等行政法院去年判決已認定救國團曾為國民黨附隨組織。救國團則回應，此次修法是對錯誤的轉型正義進行校正。

藍委游顥等人提出黨產條例修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會2日將草案逕付二讀。（圖／資料照）

《黨產條例》自民國105年實施至今，被認定為國民黨產的中投、欣裕台股權已移轉國有，但黨產會對國民黨的追徵處分、土地房屋移轉，以及對婦聯會和救國團的處分，多數仍在行政訴訟程序中。據了解，國民黨副主席李乾龍上月底與立院國民黨團餐敘時，表達黨中央關注排除救國團適用等議案，希望黨團加把勁推動。

救國團主任葛永光11月拜訪立法院長韓國瑜時，也曾當面請託此事。修法提案說明指出，行政院於41年籌組成立救國團，隸屬國防部，為依法成立之準行政機構，非任何單位之附隨組織，58年才解除與國防部的隸屬關係，成為社會運動機構，由教育部輔導轉型為民間團體。

救國團曾是國高中團體康樂的重要組織者。（圖／救國團臉書）

修法草案在附隨組織定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，同時新增「本條例修正條文溯自公布施行日起適用」。游顥表示，救國團是公益組織，並非特定政黨專屬，公益團體被惡意充公，綠營是強搶民產、官逼民反，批評「嘴裡咬著，手裡拿著，還搶人民的」。

經過表決，該法案成功逕付二讀，後續由國民黨團召集協商。逕付二讀後將起算法案冷凍期，最快可在明年1月初三讀表決。黨產會表示，救國團名義上雖曾隸屬國防部，但北高行113年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨附隨組織無誤。

救國團指出，財產取得與承接皆依法行政，早期為政府機關時執行政府任務並由政府補助經費，轉型成民間團體後，財產所得除執行政府標案的勞務所得外，還包含辦活動的收入及社會捐款，財產與黨產無關。救國團批評，黨產會採取「黨國一體」推論，將政府行為視為政黨行為，屬政治推測而非法律判準，法院過去多次認為黨產會推論不符行政法基本要求，強調「救國團不是沒有反駁，而是黨產會不願採信證據」。救國團更反擊，若依照黨產會的標準，目前很多支持民進黨的外圍組織也都是政黨附隨組織。

