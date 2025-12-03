藍白聯手修黨產條例 民進黨團批惡行：黑箱修法替黨產開脫

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。資料照。陳祖傑攝



立法院國民黨團與民眾黨團昨天聯手變更議程，將國民黨立委游顥提出的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案逕付二讀，明定救國團排除於適用範圍，被外界質疑是為中國青年救國團解套。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12/3）天表態，藍白過去一年多來，常常用「逕付二讀、沒收討論」的方式，讓法案倉促通過，造成的惡例、惡行斑斑可考。

對於藍白聯手修黨產條例，鍾佳濱批評，藍白過去一年多來，常常用「逕付二讀、沒收討論」的方式，讓很多法案在社會來不及討論、反應的情況下就倉促通過，造成的惡例、惡行斑斑可考。

鍾佳濱指出，中國反共救國團在1950年代威權時期確實承擔許多校外教育、青年活動的角色，但2000年後卻把「反共」拿掉，變成中國青年救國團，不反共、仍然保有中國的字樣，就跟國民黨一樣，到目前為止還是抱著中國這塊神主牌。

鍾佳濱強調，救國團今天仍擁有大量資產，這些資產都是當年「中國青年反共救國團」時期所累積，這一點必須面對歷史。他認為，為了幫不反共的救國團從黨產條例中免於被追討，用這種逕付二讀的方式直接交付協商或表決，都證明威權遺緒在今日國會復辟。

至於外界質疑，此舉是藍營為了明年選舉籌措資金，鍾佳濱說，當修法根本沒交付審查，當然不知道這份替救國團開脫的修法，是否也順便替國民黨黨產預做準備。

