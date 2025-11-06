藍白聯手停砍公教年金 蔡英文：只靠政府預算也救不了大家的退休金
藍白黨團連續兩天通過攸關停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」初審，依立法程序交付黨團協商，最快一個月後完成三讀。前總統蔡英文今天（6日）臉書發文，強調年金改革不該半途而廢，只靠政府預算也救不了大家的退休金；更披露推動年改是前總統馬英九與她交接時，特別交代必須完成的工作。
蔡英文說在她任內為了讓國家財政永續，推動了年金改革；而這也是馬英九總統在交接時，特別交代她要完成的工作。她說過去年改總會引發許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有感謝兩個字：感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也從此逐漸穩固。
蔡英文強調年金改革從實施至今，政府已經節省下2590億元挹注到基金，如果能按照規畫繼續「漸進微幅」調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。
不過如今在野黨又再次在立院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易才穩定的軍公教年金制度，將再度走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，更是把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。
蔡英文表示，如果未來每年的中央政府總預算，都有一成以上、甚至高達兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、以及國防與福利支出。
面對年改議題，蔡英文強調整個社會都必須堅守理性專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是：財源要擴增，尋找新的專屬財源。
蔡英文也在臉書上分享兩篇在「想想論壇」（Thinking Taiwan Forum）上的文章，期盼在「公平」和「永續」兩大原則下，共同找出穩定財源，為台灣下一代留下令人安心的制度。（張柏仲報導）
