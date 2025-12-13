藍白聯手停砍年金！鄭麗文：我們認真推社會福利、執政黨製造世代仇恨

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨12日在立法院聯手，以人數優勢通過反年改法案，公教人員所得替代率不再調降，且所得替代率認定日期回溯自112年標準。對此，國民黨主席鄭麗文今（13）日痛批，在野黨認真推動相關社會福利、社會安全法案的時候，執政黨正事不做，為了反對而反對，惡言惡語挑撥不同職業之間的矛盾，製造世代之間的仇恨，這才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首。

鄭麗文今天到雲林參加黨慶，接受媒體聯訪時表示，公教年改到了應該重新調整跟改革的時機，軍人也一樣，軍公教改革應該重新審視。她稱，當在野黨認真推動相關社會福利、社會安全法案的時候，執政黨正事不做，反而為了反對而反對，一昧杯葛國會多數通過的重要法案，包括提高職業軍人待遇以及公教年改。

鄭麗文表示，歷年來，台灣一直沒辦法招募足夠的職業軍人，現在連公教報考人數都年年大幅下降，軍公教難道不是國家安全防衛韌性最重要的基石嗎？她批評，當基石不斷被腐蝕、沖刷的時候，執政黨卻視而不見，反而是在野黨在國會通過重要的法案，保障軍公教權益，提升大家參與軍公教的士氣和意願。

鄭麗文痛批，可是國會多數通過後，執政黨仍舊杯葛，違憲破壞民主，做了最壞的示範，還用各種的惡言惡語來挑撥不同職業之間的矛盾，製造世代之間的仇恨，這才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首。她說，希望青銀共創、世代共榮，希望軍公教持續成為中華民國最重要的穩定基石，「所以我們一定會堅定的為軍公教謀取合理的福利，也希望民進黨不要再扯後腿，不要再破壞台灣的團結了」。

