藍白聯手再否決NCC人事 民進黨團：徵詢在野是可行方向

台北市 / 林李翰 綜合報導

立法院會今（7）日針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，表決結果為4名被提名人全數遭國民黨、民眾黨否決，國民黨籍的副主委被提名人程明修也被封殺。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，如果朝野政黨由於各自立場不同而否決，可參照中選會委員方式，透過徵詢意見的過程，這也不失為一個可行的方向。

針對NCC人事遭藍白聯手否決，鍾佳濱表示，感到遺憾，因為過去一年多來，不管是行政院還是總統府，依法所提出的人事案，除了少數考試委員以外，通通都被在野黨否決。強調NCC是一個獨立機關，性質跟中選會、公平交易委員會一樣，都是獨立行使職權，而且業務跟民眾息息相關。

廣告 廣告

另外，國民黨團書記長羅智強今早提議，之前民進黨在中選會委員部分發函在野推薦人選，這是正確做法，如果民進黨因應新國會新民意，也可以請在野黨推薦人選，大家一起商量最適合、最專業人選。

鍾佳濱認為，如果今日要化解朝野政黨由於各自立場跟政治理念的不同而否決、不能進行專業審查，要透過一個諮詢，徵詢意見的過程，我覺得這也不失為一個可行的方向，也期盼能夠回歸到專業的審查，讓這些獨立機關能夠早日恢復運作。

原始連結







更多華視新聞報導

立院今處理NCC人事同意權 藍白表態「封殺」：全投不同意

NCC人事同意權案今表決 4被提名人全遭藍白否決

NCC人事案4被提名人遭藍白全封殺 行政院：高度遺憾

