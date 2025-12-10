藍白聯手卡1.25兆軍費 賴總統：對外來威脅應該團結一致

1.25兆「國防特別預算案」二度被藍白聯手擋下，總統賴清德喊話：對於外來威脅應該團結一致。（圖：張柏仲攝）

總額高達1.25兆的「國防特別預算案」昨天被藍白聯手在立法院程序委員會擋下，總統賴清德今天（10日）出席「亞洲民主人權頒獎典禮」呼籲在野黨理性、務實面對國防特別預算；也對於中共連續幾天在日韓周邊進行軍事騷擾，表達我方堅定反對以暴力脅迫的方式，改變區域和平穩定的單邊行為。

賴總統強調近來中共的舉動是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫方式，改變區域和平穩定的單邊行為；我們也要呼籲中共應該體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要由各方來促成，中國同樣也有責任。而為了維護台灣安全及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，提升我國的國防力量，並與鄰近民主國家共同維護區域的和平穩定及繁榮發展。

對於在野黨再次杯葛國防特別預算，賴清德強調我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來威脅，我們都應該要團結一致。總統說大家應該都感受得到：中國不僅僅對台灣威脅，同時也對周邊國家施加壓力脅迫；而周邊國家也紛紛強化國防力量、並進行區域共同合作。在這種狀況下，一方面我們必須保護台灣的安全；其次我們也有責任維護區域穩定。在這種狀況下，我們必須要提高我們的國防力量，增加國防預算。賴清德喊話在野黨或是立法院都應該理性務實面對這筆國防特別預算，不應該在程式委員會就把它封殺掉。

賴總統重申我國在區域和平穩定負有重要責任，如果我們未善盡該有的責任，面對中共威脅的時候，就會面臨更大的困難。

對於日本遭遇強震襲擊，賴總統說他要代表全國人民對於日本發生的地震表達慰問之意 ，也希望傷害能降到最輕，後續的救災救援都能一切順利。總統特別提到他也看到我國民眾前往日本旅遊恰好碰上這次地震，在旅館中表達出非常穩定的態度，讚許他們的表現也非常好！強調台灣和日本都是面臨地震威脅的國家，未來也希望能加強兩國對於天災地變救災救援的合作。

至於南韓電子入出境系統竟然將我國國籍列為「中國（台灣）」，賴總統強調台韓民間交流非常密切，經貿往來也非常多，我方希望兩國能維持友好關係、增進兩國福祉，因此我方希望南韓也能夠尊重台灣人民的意志 ，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域和平、同時也能夠促進區域的繁榮發展。（張柏仲報導）