藍白聯手反制不副署！ 今提「彈劾案」劍指賴清德、卓榮泰





針對行政院長卓榮泰未副署《財政收支劃分法》，國民黨、民眾黨兩黨昨（18）日在立法院司法及法制委員會共同提出譴責案，並具名移請監察院彈劾卓榮泰。民眾黨團總召黃國昌也預告，會在今（19）日上午9時30分院會提出彈劾總統賴清德。

▼國民黨、民眾黨兩黨共同提出彈劾案。（圖／東森新聞）

黃國昌指出，有鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗之《財政收支劃分法》透過行政院院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第72條規定公布，違憲失職，會依《中華民國憲法增修條文》第4條第7項及《立法院職權行使法》第42條之規定，黃國昌認為，這樣是構成違憲失職行為、危害國家民主憲政的表現，因而對賴清德總統提出彈劾案。

廣告 廣告

黃國昌指出，超過立法院委員的2分之1以上席次同意通過的《財政收支劃分法》，行政院院長卓榮泰不副署、不公告、不執行，已經違反了國家憲政體制，是違憲失職行為的表現。國民黨團總召傅崐萁指出，今年是「清德宗元年正式登基」，且將賴清德類比袁世凱，痛批他根本不在乎民意。

▼藍、白兩黨賴清德類比袁世凱。（圖／東森新聞）

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



不副署財劃法遭立院彈劾 卓榮泰：證明沒有人獨裁

拒副署不公布《財劃法》 黃國昌怒了：將提案彈劾賴總統

「不副署」風暴延燒！ 立院司委會通過譴責案彈劾卓榮泰