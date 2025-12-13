藍白聯手反年改三讀 李來希PO健走照：清爽！感謝國民黨所有立委

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨12日在人數優勢下通過反年改法案，公教人員所得替代率不再調降，且所得替代率認定日期回溯自112年標準。對此，全國公務人員協會前理事長李來希今（13）日曬出在後山健走的照片說，大戰存活之後心情格外清爽，「感謝國民黨立法院黨團的所有成員的支持，這次52位在野黨立委一位都沒有缺席」。

藍白昨天先以60：48票數輾壓，三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，接著以60：50票再次以人數優勢，通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正案。

李來希一早就在社群平台放上自己在後山健走的照片表示，昨天從一清早就忙到晚上，這場所謂的年金改革大戰終於暫時告一個段落，事前忙著文案草擬與遊說工作，事後有著應付不完的媒體採訪。他說，「感謝國民黨立法院黨團的所有成員的支持，這次52位在野黨立委一位都沒有缺席，全程參與這場戰役，讓人感動，謝謝你們！」

「我們都會記得2025年12月12日這一天的這一役」，李來希說，七年前議場上態度囂張的民進黨不見了，殺紅眼的氣焰消失了，砍人之後還歡呼的在議場留影炫耀，昨天卻是像一群鬥敗的公雞一般，回到總統府與總統賴清德吃飯座談尋求撫慰，談的議題不是如何治國，如何厚植民生，而是如何翻盤，如何回家拿刀再砍，甚至毀壞法治根基也在所不惜，反正魚死網破，死的人不會是民進黨徒，真是讓人匪夷所思，「看來這場戰還會繼續打下去，我們大家就看著辦吧！」

李來希表示，今天清晨照常後山健走，「大戰存活之後心情格外清爽」，晴空下健走，有點重見天日的喜悅。

