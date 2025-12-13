藍白聯手反年改 黃帝穎引陳春生「財政永續」：翁曉玲的大法官先生打臉自己人

律師黃帝穎。 圖：民進黨提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院昨（12）日在國民黨與民眾黨立委聯手下，以人數優勢三讀通過退休公教人員年金停砍修法，將退休金所得替代率全面回溯至 2023 年標準，並自 2024 年起停止調降。對此，律師黃帝穎今（13）日指出，該修法不僅違反大法官第 782、783 號解釋宣告年改合憲之意旨，更將導致退撫基金提早 3 至 4 年破產，需由政府額外撥補數千億元，最終由全民買單。黃帝穎更援引大法官陳春生於第 717 號解釋之協同意見書中強調「國家財政資源永續運用」與「代際正義」，直指藍白推動之反年改修法牴觸憲法精神。

立法院昨日通過國民黨團所提之反年改修法，退休金所得替代率確定回溯至 2023 年計算，並自 2024 年 1 月 1 日起不再逐年下降。律師黃帝穎今日透過社群平台發文指出，此舉明顯違背大法官過去就年金改革所作成之多號解釋意旨。他引述銓敘部估算結果，強調停止調降所得替代率將使退撫基金提早 3 至 4 年面臨破產，且政府為維持基金運作，需額外撥補數千億元財政缺口，這筆支出終將轉嫁至全民負擔。

銓敘部大樓。 圖：中央社檔案照片

黃帝穎進一步說明，大法官於第 782 號及第 783 號解釋中確立年金改革合憲，其中提出三大重要理由：首先是基於「世代正義」，因應人口老化與少子化，避免下一代承受過重財務負荷；其次為「降低政府因補貼之財務負擔」；第三則是「延緩政府培育人才提早流失」。黃帝穎批評，藍白推動之反年修改法完全違背上述原則，不僅無助於減輕財政壓力，更損及未來世代權益，與大法官解釋意旨直接衝突。

此外，黃帝穎特別提及國民黨立委翁曉玲的先生、大法官陳春生，曾於第 717 號解釋協同意見書中主張「國家財政資源永續運用」，並強調國家有義務保護未來世代利益，實現「代際正義」。黃帝穎認為，陳春生大法官的見解恰恰凸顯藍白反年改修法之矛盾，該修法導致退撫基金提早破產，已違反國家對未來世代應盡的保障義務。

