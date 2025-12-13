藍白聯手反年改...黃帝穎提陳春生主張「國家財政資源永續運用」：翁曉玲的大法官先生打臉自己人！

立法院昨（12日）在藍白立委聯手之下，以人數優勢推動多項公教退休年金停砍法案。對此，律師黃帝穎今（13日）指出，國民黨立委翁曉玲的先生、大法官陳春生主張「國家財政資源永續運用」，大法官第717號解釋協同意見書，「打臉藍白反年改」。

立法院國民黨團強推反年改修法，昨日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。對此，黃帝穎今日於臉書發文指出，「反年改修法牴觸大法官解釋」。

黃帝穎提及，立法院通過反年改修法，停止調降所得替代率，「依據銓敘部計算，退撫基金將提早3到4年破產」。他續指，甚且會因為擴大財政缺口，要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，「最終要全民買單」。

黃帝穎指出，大法官在第782號及第783號解釋宣告「年改合憲」有三大重要理由：

一、世代正義即「因應人口結構老化退撫給與持續增加之費用，多由少子化後之下一世代負荷之情形」。

二、「降低政府因補貼之財務負擔」。

三、「延緩政府培育人才提早流失」。

黃帝穎直指，明顯可見藍白通過「反年改」，根本違反世代正義、徒增政府財務負擔、無助延緩政府人才流失，牴觸大法官解釋意旨。

同時，黃帝穎也提到，國民黨立委翁曉玲的先生、大法官陳春生，與大法官李震山主張「國家財政資源永續運用」。他直呼，「陳春生大法官第717號解釋協同意見書打臉藍白反年改」。

黃帝穎說明，陳春生闡述「代際正義」，國家有義務保護未來世代的利益，「直接打臉藍白『反年改』修法害退撫基金提早破產，違反保障未來世代利益的國家義務」。

