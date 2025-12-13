藍白聯手反年改 黃帝穎痛批：翁曉玲的大法官先生打臉自己人

藍白推反年改，律師黃帝穎也在臉書發文痛批反年改修法牴觸大法官解釋。資料照，侯柏青攝



國民黨、民眾黨近日聯手推動多項公教退休年金停砍法案，引起外界質疑，對此，律師黃帝穎在臉書發文痛批，反年改修法牴觸大法官解釋，更指出國民黨立委翁曉玲的先生大法官陳春生的意見書打臉藍白。強調藍白藉由通過反年改，徒增政府財務負擔、無助延緩政府人才流失，牴觸大法官解釋意旨。

黃帝穎表示，立法院通過反年改修法，停止調降所得替代率。依據銓敘部計算，退撫基金將提早3到4年破產，甚且因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，最終要全民買單。

黃帝穎分析，大法官在第782號及第783號解釋宣告「年改合憲」有三大重要理由：一、世代正義即「因應人口結構老化退撫給與持續增加之費用，多由少子化後之下一世代負荷之情形」二、「降低政府因補貼之財務負擔」三、「延緩政府培育人才提早流失」。明顯可見藍白通過「反年改」，根本違反世代正義、徒增政府財務負擔、無助延緩政府人才流失，牴觸大法官解釋意旨。

黃帝穎也痛批，陳春生大法官第717號解釋協同意見書就是在打臉藍白的反年改。他指出陳春生大法官闡述的「代際正義」，國家有義務保護未來世代的利益，直接打臉藍白「反年改」修法害退撫基金提早破產，違反保障未來世代利益的國家義務。

