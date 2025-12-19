藍白聯手啟動彈劾 指賴清德拒公布財劃法違憲失職

行政院長卓榮泰決定不副署立法院三讀通過、覆議失敗的《財政收支劃分法》修正案，引發朝野激烈對立。總統賴清德除錄影聲援卓榮泰外，更批評在野黨「國會濫權」、「在野獨裁」，政治緊張情勢持續升溫。國民黨與民眾黨立法院黨團今（19）日共同召開記者會，正式宣布將對賴清德提出彈劾案，並將展開全國公聽會，要求總統赴立法院報告說明。

藍白黨團指出，立法院已於11月14日三讀通過財劃法修正案，行政院覆議失敗後，立法院於12月5日維持原決議，並依法咨請總統公布。依憲法第72條規定，總統應於10日內公布法律，惟至今已逾法定期限，構成違憲失職。

彈劾案說明中進一步指出，賴清德於12月12日邀集民進黨立委於黨中央舉行會議，公開宣示將「採不副署或副署後不執行」，並主導行政院配合該作法。卓榮泰隨後以不副署方式回應，賴清德並再函請立法院，遭在野質疑推諉卸責、規避憲法責任。

藍白黨團強調，依憲政體制，總統對立法院通過、覆議失敗的法律並無裁量權，公布法律屬憲法義務，自行憲以來從未有總統拒絕公布法律之例，賴清德此舉已嚴重破壞權力分立與民主制衡。

對此，總統府發言人郭雅慧回應表示，在野黨啟動彈劾程序，正好證明憲政體制具備制衡機制，並否認行政濫權。她強調，卓榮泰係依憲法第37條行使不副署權，基於國家安全與財政穩定考量。

此外，網路社群亦出現強烈反彈聲浪，「彈劾賴清德」連署在短時間內突破156萬人，引發各界關注，憲政僵局後續發展備受矚目。

