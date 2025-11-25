藍白聯手在程序委員會擋院版《財劃法》 卓榮泰批：雙重標準、為難政府

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰批立法院將院版財劃法暫緩列案是雙重標準。（圖／資料照）

行政院20日院會通過《財政收支劃分法》修正草案，函送立法院審議，民眾黨立委今（25）日中午在程序委員會提議，將政院版《財劃法》暫緩列入報告事項。對此，行政院長卓榮泰表示，立法院一年來三次修《財劃法》，那一次在付委前提出任何數字版本，這是雙重標準，為難政府。

對於行政院上週四提出的《財政收支劃分法》修正草案，立法院程序委員會中午在藍白立委多數決議暫緩列入報告事項。對於後續是否會讓行政院版財劃法送院會一讀，國民黨首席副書記長林沛祥則表示，等行政院把試算表送來後再說。

廣告 廣告

卓榮泰下午出席農業產銷班頒獎，媒體喊話，怎麼看《財劃法》被暫緩列案，財政部還沒算出最新金額嗎？他表示，立法院一年來三次《財劃法》，那一次在付委前提出任何數字版本，這是雙重標準，為難政府。

更多三立新聞網報導

快訊／程序委員會藍白聯手阻擋！行政院版財劃法遭「暫緩列案」無法付委

批立院匆匆忙忙修財劃法要讓政府破產 卓榮泰：本周會再和地方政府溝通

不是第一次！週休三日連署通過 「2年前被行政院駁回」理由曝光

快訊／洩密禁止！國科會：護國技術增加到42項 防範「敵對勢力」竊取！

