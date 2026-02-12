藍白聯手封殺對美軍購10次 美國會聽證會質問：KMT的意思是在台自殺黨嗎？

國民黨團總召傅崐萁。廖瑞祥攝



中國國民黨與台灣民眾黨聯手在立法院封殺對美軍購案10次，已經引起美國華府多位大老級人物嚴重關切。在週三（11日）美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會（簡稱中國委員會）的聽證會上，一名受邀出席作證的研究員質疑國民黨的行徑與動機，質問國民黨的英文「KMT」的意思難道是「自殺黨」嗎？

週三的「中共以認知操弄手段邊緣化台灣」聽證會，是在討論中共對全球的宣傳扭曲以及滲透台灣，請來美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）、曾任白宮官員的布魯金斯研究院研究員芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper），以及美國國會研究處前研究員簡淑賢（Shirley Kan）出席作證。

在談到中國對台灣的滲透時，簡淑賢指出國民黨直接附和中共的「中華民族偉大復興」說詞，和民眾黨持續不斷封殺賴清德總統對美國最近批准對台軍售的特別預算案。她質問說：「主要的在野黨，國民黨，或者叫KMT，甚至在所謂的『民族復興』與統戰論述上幫助中國共產黨。」

她說：「所以我有一個問題，其實是兩個問題要請教國民黨。ＫＭＴ是否暗指的意思其實是『來台灣殺了我』（kill me in Taiwan），這是一個『台灣自殺黨』嗎？第二，國民黨有能力承接挑戰，做出自己的國防戰略嗎？」

