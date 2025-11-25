即時中心／梁博超報導

行政院在上週五（20日）已將院版《財劃法》草案送至立法院審議，立院程序委員會今（25）日開會決定是否排入28日的院會議程；然而在藍白兩黨團聯手下，以9：7人數優勢，表決通過將院版《財劃法》暫緩列案。對此，民進黨團書記長陳培瑜痛批「藍白又在亂搞」，這種討論法案的方式，完全不理性、不科學、不務實，也絕不是為了社會公益，「我們完全無法接受！」

陳培瑜中午在臉書發文直批藍白又在程序委員會亂搞，院版財劃法被藍白惡意退回，明明藍委柯志恩、蘇清泉、陳玉珍等人都一致贊同院版對中南部、離島比較公平；結果民眾黨還是提案退回，並在藍白人數絕對優勢之下，表決通過。

廣告 廣告

同時陳培瑜更指出，規範立委前往中國需要報備的國安法案，又被藍白擋了，「總共707次。」然而，由藍黨團總召傅崐萁提案的《國籍法》放寬中配參政權，藍白竟有志一同放行通過。

對於藍白主導的立法院以這種方式討論法案，陳培瑜痛批，完全不理性、不科學、不務實，也絕不是為了社會公益，「我們完全無法接受！」

原文出處：快新聞／藍白聯手封殺政院版《財劃法》 陳培瑜轟亂搞：完全無法接受！

更多民視新聞報導

鐵支架從天而降！上班族差點遭砸中 民眾怒氣之下做了「這」事

何鷹鷺才喊「統一」遭停職！再搬鄭麗文喊：是我的責任

統一發票開獎了！今年9、10月中獎號碼一次看

