藍白聯手封殺財劃法覆議！她猜政院「這時機」出大絕 理由全說了
即時中心／黃于庭報導
《財政收支劃分法》爭議多時，行政院日前針對該法部分條文修正提出覆議案，惟藍白最終仍聯手以人數優勢，59票反對、50票贊成否決該案。行政院強硬表態，窒礙難行的法律「不會也不能執行」。對此，科技專家許美華猜想，政院出大絕的「時機點」，同時也呼籲執政黨行政團隊，必須要先給出明確的方向。
許美華表示，公布法律卻不執行，行政權這樣硬起來的方式，是權衡利弊得失之後的聰明手法？還是像反紫光戰友忠憲所說，台灣正走進一個安靜卻危險的憲政臨界點呢？「前天晚上才發文稱讚行政院長卓榮泰，行政權硬起來great job；當時我理所當然的認為，行政院不會執行財劃法最有可能的方式，是行政院長『不副署』，當然總統也因此不公告這個惡法」。
接著，許美華推想，行政院應該是有把握，此次藍白惡搞的財劃法修正案已經違法違憲，所以決定走「副署、公告，但聲請釋憲，因此行政院就先堅持不執行」這條路。她也猜，行政院賭的是，現在憲法法庭被癱瘓，釋憲聲請也不會被受理；而之後即使憲法法庭恢復運作，藍白惡搞的財劃法也會被判定違憲無效。
至於確切時機為何？許美華繼續往下猜，行政團隊是要把這個「不副署、不公告」的大絕，拿來對付之後危害台灣甚鉅但卻並不違憲的法案，包括不限於像是「公投綁大選，擴大中國配偶參政權、還有不在籍投票」；她認為，自己是否猜其實並不重要，社會大眾需要執政黨行政團隊給出明確的方向，領頭羊必須態度明確，羊群才不會亂成一團。
許美華強調，在大罷免失敗之後，行政權就是拯救台灣不被惡法滅絕的最後希望，藍白現在修法是連發言、討論的機會都不給，各種違憲違法濫權自肥弱台法案，直接逕付二讀，情勢如此險惡，行政團隊要強硬對抗，能做的選擇其實不多。
最後，許美華說，她知道面對台灣內部政局前所未有的最壞時刻，行政團隊做什麼決定都不容易；但是希望行政團隊不管做什麼決定，都要好好跟社會大眾做好溝通說服，尤其要讓關心時政的支持者有方向感，知道執政黨要走什麼路經，想把台灣帶向何處。
原文出處：快新聞／藍白聯手封殺財劃法覆議！她猜政院「這時機」出大絕 理由全說了
