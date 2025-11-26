藍白聯手封殺院版財劃法 陳其邁：非常不應該

藍白再聯手封殺行政院版財劃法，陳其邁覺得沒給地方政府說明機會就草率通過，他覺得非常不應該。 圖：高雄市教育局／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白聯手封殺行政院版財劃法，高雄市長陳其邁今(26)日受訪表示，立法院第二次修財劃法，藍白聯手也沒有邀請地方政府列席表達意見，在地方政府未說明就草率通過，他覺得非常不應該，希望行政院版送出後，能夠順利到立法院付委。

陳其邁說，朝野如果對財劃法有任何的問題或者意見，其實大可以在立法院討論，否則立法院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒有辦法藉由立法院的審議來討論相關事涉中央地方的意見，他覺得非常非常的可惜。

廣告 廣告

陳其邁指出，國會本來就代表人民，也必須在各種不同的條件下，包括像公聽會或各式的公聽程序來凝聚共識，而不應該草率黑箱立法，尤其在第一次審查財劃法的時候，連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況之下，這不是黑箱什麼是黑箱？

他說，透明的國會更重要的是人民的意見、地方政府的意見，也能夠在立法院充分表達，如果立法院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，他非常非常樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會。

陳其邁也呼籲在立法院裡面代表南方的聲音，不管是民進黨或者國民黨的立委，都應該支持法案的付委、預算相關的精算，在立法院再做審議的時候再充分討論，簡單講就是法案先付委，預算如果對於整個財務的試算有意見，應該在立法院來做討論，不要連討論的機會都沒有。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴稱藍白版《財劃法》未來救災有困難 王鴻薇諷：不是還能印防災手冊嗎？

院版財劃法遭藍白杯葛！ 賴瑞隆批柯志恩欺負高雄人