藍白聯手封殺院版《財劃法》 暫緩列入28日議程！付委審查再等等

行政院版《財政收支劃分法》修法草案上周已送到立法院審議，不過，白營揚言退回，藍營也以財政部未提供試算數字，暫緩列案。立法院程序委員會今（11/25）在藍白聯手下，確定暫緩列案，院版《財劃法》無法排入週五議程，何時能夠付委審查，還得再等等。

國民黨立委賴士葆上午表示，財政部原本允諾今日要把各縣市試算表送往立院，但財政部長莊翠雲最後說算不出來。行政院長卓榮泰則表示，政院本週會再跟地方政府溝通，希望能夠達到一個最高的共識；這個共識之後，就會有一個具體的數字出現。

因還拿不到試算表，藍白今於程序委員會聯手封殺《財劃法》，暫緩列案不列入28日院會報告事項議程，經過表決，藍白以9票勝過民進黨7票。院版《財劃法》付委審查時程，恐仍遙遙無期。

