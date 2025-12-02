藍白聯手封殺 1.25兆國防預算暫緩列案 綠怒拍桌

立法院程序委員會在藍白立委聯手下，封殺了院版財劃法付委外案以及總統宣布的1.25兆國防特別條例預算，使這些議案無法排入12月5日院會報告事項議程，也無法交付相關委員會審查。此舉引發綠營立委強烈不滿，紛紛拍桌抗議，而藍白陣營則表示，這是給總統來立法院進行國情報告的緩衝期。翁曉玲關鍵一票的反對，成為阻擋國防預算的決定性因素，朝野為此爭論不休。

翁曉玲關鍵1票擋1.25兆國防預算，綠怒拍桌。（圖／TVBS）

在立法院程序委員會會議上，民進黨立委積極爭取將院版財劃法拚付委外，以及總統宣布編列的1.25兆國防特別預算排入院會議程。然而，出席的藍白立委中有9人投下反對票，當表決結果出現同數時，由主席翁曉玲投下決定性的一票。翁曉玲表示，「本席決定反對，本案不通過」，這一決定立即引發綠營立委的強烈不滿。

廣告 廣告

民進黨立委們舉牌高分貝喊話，指責翁曉玲「擋下國防預算」。民進黨立委王義川甚至拍桌質問翁曉玲是否中立，表示「我們講話你都沒聽到，奇怪，當什麼主席啊」。這顯示出朝野之間的嚴重對立與緊張氛圍。

民進黨立委范雲。（圖／TVBS）

藍白陣營則強調，放行這些議案的可能條件是總統必須赴立法院進行國情報告。民眾黨立委張啓楷強調，總統一定要接受立法委員的詢答，因為有太多疑問需要釐清，包括為什麼沒有與全民溝通、為什麼需要這麼多錢，以及為什麼會講錯話造成人民恐慌。國民黨立委羅智強也表示，賴清德總統應該要兌現選舉承諾，針對重大國政到立法院報告並接受詢答。面對藍白的要求，民進黨立委范雲批評這只是干擾與阻擾，質疑藍白是否想幫北京阻擋台灣增加國防預算。

雖然這次的程序委員會會議沒有達成共識，1.25兆國防特別條例和院版財劃法被擋下，確定無法排入5日院會議程，但朝野之間的爭論預計還會持續。這場政治角力不僅反映了立法院內部的權力拉鋸，也凸顯了國防預算議題的重要性與敏感性。

更多 TVBS 報導

1.25兆國防預算遭藍白封殺 綠：以國情報告破局做藉口拒審

三讀通過了！職安法增「霸凌防治」 最重罰100萬元

為救國團上億財產解套 藍白聯手將《黨產條例》逕付二讀

賴清德立院報告「即問即答」？ 朱立倫：方式要合憲、尊重總統

