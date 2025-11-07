藍白聯手封殺！NCC提名全遭否決 綠委轟：挾國會多數狠掐台灣咽喉

記者楊士誼／台北報導

立法院長韓國瑜宣布，4名NCC被提名人皆遭到否決。（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（7）日在藍白聯手封殺下，全數否決4名NCC委員被提名人的同意權，讓已癱瘓一年的NCC持續空轉。民進黨立委陳培瑜痛斥，提學界人選藍白就說是傀儡；提業界人士藍白又罵是酬庸。「都給你們講就好，反正目的不是監督，而是卡人」。立委林宜瑾也痛批，藍白連國民黨籍的副主委提名人程明修都否決，亂政意志之堅，可見一斑。

林宜瑾痛批，藍白搞垮憲法法庭、癱瘓NCC，接下來又要惡整中選會、綁架公廣集團。藍白兩黨挾國會多數狠掐台灣咽喉，他們自以為是在對付民進黨，但在缺氧的政府體制下，受害的終究是最基層的人民。她指出，就像癱瘓憲法法庭一樣，藍白繼續絆住NCC的運行。只差一人就能運作的NCC，國民黨及其附隨政黨眼都不眨一下，便手起刀落全數否決。就算副主委人選就是國民黨員，藍白依舊下令全體手刃黨同志，亂政意志之堅，可見一斑。

廣告 廣告

林宜瑾指出，依照藍白標準，只要不承諾為中天護駕，就沒資格擔任NCC委員。只要他們偏愛的紅媒無法出頭，就寧願讓全國打詐、廣電申訴等NCC上百項業務停擺。換句話說，只要中天沒辦法獲得特權，他們就要拉全民辛苦錢以及傳播倫理陪葬。她也痛斥，國民黨及其附隨政黨，主導了一次次超越正當議事攻防的行動。為求政治利益，可以連國家都不要。一群連國家都不要的立委，談什麼照顧人民？她也強調，民進黨立委會繼續在立院抵抗藍白亂政，也請全體公民用選票捍衛台灣。

陳培瑜痛批，藍白再次惡意封殺NCC被提名人，這樣的結果，實在令人遺憾。她表示，NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻。目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等 10 項業務全數停擺，嚴重影響整體媒體環境的正常運作。

陳培瑜強調，NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄。而民眾黨主席黃國昌酸「卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，是去當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？」國民黨則召開黨團大會，決議全數封殺。「提學界，說人是傀儡；提業界，又罵是酬庸。都給你們講就好，反正目的不是監督，而是卡人。誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然」。

更多三立新聞網報導

陳培瑜控藍委施暴拒和解！徐巧芯扯保護她 林月琴反嗆：睜眼說瞎話

陳培瑜受傷拒絕和解 徐巧芯扯「是保護她」：我也不願意！欸她還流鼻涕

藍白轟中正紀念堂轉型浪費錢 林宜瑾怒嗆：反對強迫全民納稅紀念

涉詐助理費1412萬「被依貪汙起訴」 林宜瑾道歉：願意承擔錯誤

