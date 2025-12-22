藍白聯手封殺1.25兆國防預算 最新民調：5成4民眾不樂見「比支持多23.5百分點」

立法院表決通過延會到1月31日。廖瑞祥攝



2026年度中央總預算仍卡關，尤以總統賴清德先前提出1.25兆國防特別預算遭藍白在野黨以立院人數優勢2度封殺，由於民眾對於軍事防禦和戰爭相當關心和憂慮，台灣民意基金會今（12/22）上午發表相關即時民調，發現高達5成4民眾不樂見藍白聯手立院暫緩列案，3成樂見，不樂見比樂見者多23.5個百分點，另民眾黨支持者的數據與主流民意存在明顯差異，值得關注。

台灣民意基金會最新民調問「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。您是否樂見這樣的結果？」結果發現：16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%1點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

也就是說，20歲以上台灣人有3成樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，5成4不樂見，不樂見者比樂見者多23.5個百分點。

國人對1.25兆國防特別預算遭立院兩度擱置的反應。台灣民意基金會提供

對於民調結果，游盈隆解析，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見8年1.25兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。

此外，從民調數據的年齡層看，不分老少，每1個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見1.25兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案。20-24歲，兩成6樂見，5成9不樂見；25-34歲，3成7樂見，4成9不樂見；35-44歲，3成5樂見，5成不樂見；45-54歲，3成2樂見，5成4不樂見；55-64歲，3成2樂見，5成5不樂見；65歲及以上，2成樂見，5成7不樂見。

從教育背景看，每1種教育類別都呈現1面倒不樂見1.25兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案：大學及以上教育程度者，3成4樂見，5成4不樂見；專科教育程度者，3成9樂見，5成3不樂見；高中/高職教育程度者，3成2樂見，5成3不樂見；初中/國中教育程度者，2成樂見，5成8不樂見；小學及以下教育程度者，1成4樂見，5成不樂見。

從省籍族群角度看，河洛人，2成8樂見1.25兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案，5成5不樂見；客家人，3成3樂見，5成1不樂見；外省族群，4成3樂見，4成8不樂見。

第4，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，5.6%樂見，8成7不樂見；國民黨支持者，5成2樂見，3成3不樂見；民眾黨支持者，5成9樂見，2成9不樂見；中性選民，3成2樂見，3成3不樂見。由此可見，即便是在野兩黨支持者，對8年1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案1事，看法略顯分歧，各自都有3成上下不樂見的狀況。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共3天；對象以全國為範圍的2十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

