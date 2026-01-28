藍白聯手封殺10次！民眾黨自提軍購條例刪非紅供應鏈 張惇涵批窒礙難行

記者盧素梅／台北報導

行政院秘書長張惇涵。（圖／資料照）

民眾黨立法院黨團26日提出軍購特別條例版本，並把「非紅供應鏈」這塊刪掉，對此，行政院秘書長張惇涵今（28）日在立法院受訪時表示，民眾黨團版本不僅缺乏戰略構想、建軍規劃，也不符合台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行。他強調，術業有專攻，如果在野想要自提軍購特別條例，最快速的方法就是連同政院版一起併案審查，而非一而再再而三把軍購特別條例擋在程序委員會大門外。

賴政府與美方共同研擬提出的8年1.25兆國防特別條例，已經遭到藍白聯手在程序委員會10度封殺，而民眾黨立法院黨團26日並自行宣布黨版軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，還把「非紅供應鏈」這塊刪掉。

對此，張惇涵上午赴立法院內政委員會前受訪指出，現在經濟部長龔明鑫正在美國華府參加 EPPD 的會議，那稍早美國國務院也發表了聲明，在台美這次的 EPPD 的談判過程中，即將會發表共同「矽和平宣言」，美方也強調台美之間要加強無人機的供應鏈的合作。

張惇涵並指出，那很遺憾的這次看到民眾黨團所提出的軍購特別條例，在內容上，把「台灣之盾」的整體的戰略構想不夠完整，把「非紅供應鏈」、台灣軍事產業的「自主化」刪除。他認為，這個都不利於台灣強化自己的國防，強化自己永續戰力的內容。

他說，第二個在程序上，民眾黨的版本，它所提的所謂的內容，國防部又或者是美國的戰爭部，那五項軍購案之前都已經公開清楚地表達過了，而接下來還有四項軍購案在美國的知會國會程序當中，如果按照民眾黨團的版本，那請問這四項軍購案接下來如何進行？這也違反了台美之間長期以來軍購的相關程序。

張惇涵表示，所以從實質面，缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，從程序上也不符合台美之間軍購的程序跟慣例，這會使得台美之間要處理軍購案窒礙難行。

張惇涵並表示，那特別是在無人機方面，民眾黨所謂聲稱的在烏克蘭比較失敗的無人機機種，也不是這次台灣要向美國所採購的無人機機種，所以他希望也呼籲朝野黨團，支持台灣的國防，強化台灣的自主防衛能力，但是要在正確的資訊上面來做理性的討論。儘速地把軍購特別條例付委，我們一項一項來理性的討論、替國家把關。

張惇涵強調，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購的案子，必須經過很嚴謹的程序。從我方的建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、AIT、戰爭部等等的共同構想。台灣的安全也是區域和平穩定的安全。

張惇涵並強調，術業有專攻，他希望在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，來提他們自己的軍購特別條例。如果在野黨想要自行提軍購特別條例，那最快速的方法，就是連同行政院版的軍購特別條例，一起併案審查，而不是一而再再而三，已經十次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外，總預算、軍購特別條例，今天已經是這個會期的最後兩天了，仍然過門不入，這是令人感到相當遺憾的地方。





