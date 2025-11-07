藍白聯手封殺NCC人事案 卓榮泰喊「已遞半個橄欖園」：重新思考未來合作模式

針對藍白今天在院會上聯手封殺NCC人事案，行政院長卓榮泰今天（7日）表示自己感到非常遺憾。（資料照片／林煒凱攝）

立法院會今天（7日）針對國家通訊傳播委員會（NCC）人事案行使同意權投票，但遭藍白聯手全數封殺，人事案未能通過。對此，行政院長卓榮泰今天下午赴立法院備詢時表示，他今天看到完全沒有誠信跟合作基礎，感到非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，他認為應該重新思考未來合作模式。

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額遲未補齊。行政院7月底提出4位NCC委員人選名單，立法院會今天行使同意權投票，最終遭藍白聯手封殺，人事案未能通過。

對此，卓榮泰今天下午到立法院繼續進行施政總質詢時說，行政院對此感到非常遺憾，NCC是獨立機關，在專業學識跟實務經驗上，在這領域找各方人才當作被同意人來讓大院行使同意權，因為未來NCC要促進媒體自主，廣電衛星內容、人事、制度等各種管理，都必須由NCC從事，尤其很重要的是對內容、兒童、兒少安全管制，而大院也一直希望行政院盡速送出人選，「可是我們送出來，卻連一個都沒有」。

卓榮泰直言，難道他們4位一無是處，所有投反對票的委員沒有一個稍微動心嗎？「結果是黨意凌駕一切」，今天的結果只讓他看到在野黨人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，「那未來中選會，我們想尋求的合作模式，在什麼信任基礎下來從事？」

卓榮泰表示，今天他看到完全沒有誠信、完全沒有合作基礎，他感到非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，結果沒得到任何善意回應，他覺得應該重新思考未來合作模式。



