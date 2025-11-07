藍白聯手封殺NCC人事案 行政院「高度遺憾」：勢必影響民眾權益

記者劉秀敏／台北報導

NCC人事同意權案今日投票，逐一唱票（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（7）日上午審議國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，在藍白再度聯手封殺下，行政院所提名的四名委員蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯，最終皆以同意50票、不同意60票全數遭否決。對此，行政院發言人李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾。

李慧芝指出，通傳會是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。

廣告 廣告

李慧芝指出，通傳會肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。

李慧芝強調，然而，去年立法院兩次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

更多三立新聞網報導

嫌票太多？二代健保補充保費3變革 周玉蔻：觸怒480萬選民！

藍白推停砍公教年金 行政院示警：退撫基金提前破產、現職人員提早離退

健保補充保費改制衝擊存股族 行政院「還在廣納意見」：不會為難小資族

普發一萬／人性大考驗！報復性消費當大爺還是捐給災民當善人？請選擇

