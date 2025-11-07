藍白聯手封殺NCC人事 行政院：進一步影響民眾權益
即時中心／潘柏廷報導
立法院今（7）日上午執行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，但藍白在投票前皆表態全數封殺，最終投票以不同意60票輾壓同意50票的結果，確定行政院提名的4名人選全數遭到封殺。對此，行政院發言人李慧芝回應，立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。
有關立法院今日未通過行政院所提國家通訊傳播委員會人事同意權一事，身為行政院發言人的李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾。
同時，李慧芝指出，通傳會是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。
她也指出，通傳會肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。
李慧芝強調，然而去（2024）年立法院兩次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。
