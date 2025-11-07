藍白聯手封殺NCC人事！4提名人遭否決 NCC：仍有431件審議案尚待委員會決議

NCC人事同意權投票開票，立法院長韓國瑜宣佈投票結果。廖瑞祥攝



立法院今日（11/7）進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，國民黨團、民眾黨團全數投下不同意票，蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯等4位提名人遭封殺，人事案未通過。NCC 今日中午表示，目前仍有431件審議案件需要委員會決議，盼盡快有新的委員產生，讓NCC恢復正常運作。

NCC表示，人事提案權是行政院的權責，而審查人事是立法院的職權，NCC尊重行政院、立法院的決定。

NCC主秘暨發言人黃文哲提到，由於NCC委員人數不足3人，只能召開委員諮議會議。目前共有431件是留待委員會審議的案件數量，其中以頻道董監事/經理人變更、頻道屆期換照案以及股權轉讓案為大宗。

NCC強調，基於仍有431件待決議案件，希望盡快有新委員產生，讓NCC恢復正常運作。

