藍白聯手將《公投法》憲判可公投修法逕付二讀 跳過委員會審查

在野黨團聯手將人民可複決憲判的《公投法》修法強行逕付二讀。資料照片



因憲法法庭判決《憲法訴訟法》修正案違憲無效，國民黨立院黨團祭反制作為，提出《公民投票法》修正草案，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。雖然綠營、學界批評沒有民主國家將憲判交人民公投，此舉將癱瘓憲法法庭，讓立院變太上皇，立法院藍白黨團今（12/26）將該修正草案逕付二讀，不進入委員會實質審查討論。

國民黨團推動《公民投票法》第2條及第30條條文修正草案，提案指出，除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在3個月內為實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

廣告 廣告

綠委質疑，直接民權可以凌駕權力分立跟憲法之上？顯然是個大誤謬，過去也不曾發生憲法法庭裁判被公民投票推翻的前例。律師黃帝穎也說，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目，傅崐萁要修法公投憲法法庭判決，簡直是國際笑話。

不過，不甩外界批評與質疑，國民黨團、民眾黨團今經此修正草案提出逕付二讀，再度跳過委員會審查。

更多太報報導

【動畫說時事】「小英男孩」鄭亦麟涉貪起訴 799萬不法金流全曝光