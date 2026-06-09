藍白聯手延會！卓榮泰喊話立法院：萬事莫如預算急 應儘速將預算審完

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（9）日下午訪視「行政院新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園」回應立法院延會。（圖／翻攝畫面）

對於藍白再度聯手，將立法院本會期延長至8月31日，行政院長卓榮泰今（9）日喊話藍白，不要只會延會，但是排了很多的考察，也排了很多跟現在不相關的、不急迫的這些法律預算案。他呼籲，現在萬事莫如預算急，希望國會在延會的過程當中，趕快把預算審完，這樣才是國會對人民最好、最好的一個交代。

卓榮泰下午訪視「行政院新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園」前受訪，媒體詢問，怎麼看立法院一直延會？會希望不要再延會趕快審預算嗎？會不會認為在野黨是為了保護傘？

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對此，卓榮泰表示，國會開會很重要，應該是要保護國家、保護人民。他說，現在萬事莫如預算急，今天大家都在擔心接下來的大雨，早上他也到了氣象署，但是相關的預備金跟災損金，如果預算不能過的話，那到底要怎麼使用？我們當然希望大家都平平安安無事，所以他也希望國會在延會的過程當中，萬事莫如預算急，趕快把預算審完。

卓榮泰並表示，還有很多人民的各種福利照顧、國家的經濟發展、科技發展，還有我們重要的國防相關的產業等等，都必須要好好的趕快把預算審完。

卓榮泰呼籲，不要只會延會，但是排了很多的考察，也排了很多跟現在不相關的、不急迫的這些法律預算案。應該要趕快讓它過，但是法律案，他們只在排自己喜歡的法律案，對於富國利民確實是並沒有大的幫助，所以我還是希望能夠盡快的把這個預算儘速地審完，這樣才是國會對人民最好、最好的一個交代。

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