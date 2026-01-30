藍白聯手強勢表決助理費變立委補助 下屆開始適用！綠批自肥又為詐領除罪

立法院三讀《立法院組織法》修正案，公費助理薪資變成立委補助費用。李政龍攝



過去五年，全台已逾數十名民意代表，因涉嫌詐領助理費遭檢調約談、起訴或判刑，重傷台灣民主。國民黨立委陳玉珍提出修法，主張將助理費用改為統籌，意圖為民代除罪，引發爭議，後經藍委牛煦庭提出修正動議，雖然增列專業加給、資深加給等福利，但助理費由現行立院編列預算支應，改為立委「補助」費用，由立法院代理立委給付，雖遭綠委痛批自肥且未來將無詐領問題，形同無罪，但今（1/30）仍在藍白人數優勢下，強行表決通過。

國民黨立委陳玉珍去年12月提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，遭質疑是為詐領助理費除罪化，引爆助理圈炸鍋，有284位助理連署要求陳玉珍撤案，國會助理工會也到立法院大門口抗議。

牛煦庭在爭議聲中推出修正版本，公費助理部分，立法院以公務預算編列立委補助費用，將助理薪資等八大項目列為立委補助，增設專業加給、資深加給等，由立法院代理立委給付，但法案未經委員會討論，直接逕付二讀。雖遭外界質疑是立委自肥條款，但藍白陣營強調，法案自下屆立委才適用，但未經委員會討論，逕付二讀時間到了就強行表決，仍引發綠營不滿。

趕在本會期最後一天，藍白挑燈強行通過修法，綠委動員馬拉松發言，痛批將包山包海浮濫將助理的補助費用，都算成立委自己的，根本是自肥條款，也有立委高喊，拒絕將助理費進入自己戶頭，否則將造成稅捐上的爭議難解決。但最終在表決下，藍白人數優勢通過修法。

根據三讀條文，公費助理工資由立院公務預算編列立委補助費用，另外，也新增專業加給、資深加給、年終獎金、在職進修費用及相關撫慰金。

專業加給部分，包括領有司法官考試及格證書者，每月2萬元；領有律師或會計師證書、律師考試、會計師考試或公務人員高等考試三級或特種考試三等法制、會計或關稅會計類科考試及格證書者：每月1萬5000元。領有公務人員普通考試或特種考試四等會計或關稅會計類科考試及格證書者：每月1萬元等。另外，包括碩士、博士、年資四年以上者，都有3000元至1萬2000元不等的專業加給。

三讀條文明定，同時領有多種證書者，除考試及格證書及職業證書擇一採計一次外，並得予累計。有溢領或應返還專業加給及年終工作獎金之情形者，立法院應以書面命其於30日內返還，屆期仍未返還者，移送行政執行。修法自立法院第12屆立法委員就職日起施行。

