藍白聯手強勢表決通過譴責卓榮泰案 並要求吳釗燮請辭下台

立法院在藍白聯手下，表決通過譴責行政院長卓榮泰案。資料照片



立法院今（1/2）在藍白人數優勢下，表決通過民眾黨團提出的譴責行政院長卓榮泰案，民眾黨團批，卓榮泰任行政院長以來，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動過，因此提出嚴厲譴責案，正告卓「國家利益遠高政黨利益，政黨利益不能凌駕人民利益」。

民眾黨團提案內容為：「依憲法第五十三條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政良窳應負金責 ，惟卓榮泰自任行政院院長一職以來 ， 罔顧憲法對人民基本權益之保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡之民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動過 ，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、 捍衛國家憲政體制 ，對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告卓榮泰院長 :『國家利益永遠高於政黨利益 ，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益』，以期將國家還給人民，国正脫序的憲政秩序。」

今在藍白人數優勢下，以同意55票、不同意48票，通過譴責案。

另外，藍白也以人數優勢，強勢表決通過民眾黨團提案，要求國安會秘書長吳釗燮自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則。

